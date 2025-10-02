Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El hospital Valdecilla, desde el exterior. Alberto Aja

La mujer que un hospital de Santander dio por muerta

Una paciente acude a una consulta tras haber estado ingresada en el hospital y la doctora le comunica la noticia de su defunción

Sócrates Sánchez

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:40

¿Se imagina enterarse en una consulta médica de que usted aparece en el sistema como fallecida? Esa es la rocambolesca historia, prácticamente de película, ... a la que se ha tenido que enfrentar una mujer de 82 años -cuyas iniciales corresponden a M.H.N.- durante el pasado mes de septiembre tras ser ingresada en el Hospital Universitario de Marqués de Valdecilla.

