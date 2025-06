Muere el paciente aislado en una UCI por rabia tras ser mordido por un perro en África

C. P. S.

El paciente de 44 años que permanecía aislado en la UCI de un centro hospitalario de la Comunitat Valenciana tras confirmarse que tenía rabia ... después de haber sufrido la mordedura de un perro durante un viaje a un país africano hace casi un año, ha fallecido este viernes, han informado a fuentes sanitarias.

El hombre, que no estaba vacunado contra esa enfermedad, se infectó durante un viaje a Etiopía, en julio de 2024. La herida causada por el ataque del can se produjo en la pierna derecha y tras su limpieza tuvo una buena evolución, por lo que el paciente no consideró la consulta con servicios sanitarios al regresar a España. Este ha sido el primer caso en España, país considerado libre del virus desde 1978.

El hombre afectado no estaba vacunado frente a la rabia y las pruebas analíticas se confirmaron como positivas frente a la patología el pasado 29 de mayo, a raíz de un análisis verificado por el Centro Nacional de Microbiología. Al paciente se le suministró la inmunoglobulina antirrábica durante su ingreso en el hospital.

El paciente permanecía en estado «muy grave», según había informado este jueves el conseller de Sanidad del Gobierno valenciano, Marciano Gómez, que quiso destacar que se trataba de un «caso excepcional» y trasladó un mensaje de «tranquilidad» a la población.