Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Farmacias de guardia en Málaga

Horario de las farmacias de guardia en Málaga, el 15 de noviembre de 2025

Consulta aquí las farmacias de guardia en Málaga. Horarios actualizados y ubicaciones para garantizar tu acceso a medicamentos las 24 horas.

DS

Viernes, 14 de noviembre 2025, 21:00

Comenta

Descubre la lista de farmacias de guardia el sábado, 15 de noviembre en Málaga capital y en los pueblos cercanos.

Fuente : Ilustre Colegio Oficial de ... Farmacéuticos de Málaga

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo
  2. 2 Roban 5.000 euros a una vendedora de la ONCE de Málaga tras tenderle una trampa
  3. 3 Detectan listeria en quesos de varias marcas vendidos en España
  4. 4 ¿Se está haciendo algo para evitar el colapso diario en la zona Este de la Gran Málaga?
  5. 5 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH
  6. 6 En libertad el detenido por el accidente en el que murió un joven de 18 años en Coín
  7. 7 La borrasca Claudia deja más de 60 litros en Málaga y seguirá lloviendo todo el fin de semana
  8. 8 Málaga, en aviso amarillo todo el fin de semana por lluvias
  9. 9 Resuelto el asesinato de los Jardines de Picasso: detenido por matar a golpes a un indigente mientras dormía
  10. 10 El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico entra en funcionamiento con el triple de su capacidad actual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Horario de las farmacias de guardia en Málaga, el 15 de noviembre de 2025

Horario de las farmacias de guardia en Málaga, el 15 de noviembre de 2025