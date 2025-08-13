Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Farmacias de guardia en Málaga

Horario de las farmacias de guardia en Málaga, el 14 de agosto de 2025

Consulta aquí las farmacias de guardia en Málaga. Horarios actualizados y ubicaciones para garantizar tu acceso a medicamentos las 24 horas.

José María Marín

José María Marín

Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:00

Farmacias en Málaga: conoce cuáles estarán abiertas el jueves, 14 de agosto en la capital y en las localidades de la provincia.

Fuente : Ilustre Colegio ... Oficial de Farmacéuticos de Málaga

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís
  2. 2 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  3. 3 Así serán los fuegos artificiales que darán inicio a la Feria de Málaga 2025
  4. 4

    El Málaga continúa lanzado en Segunda: tendrá un presupuesto de unos 21 millones
  5. 5 Alerta alimentaria: ordenan la retirada de unas bebidas alcohólicas hechas en España
  6. 6 Arrestado tras golpear al vigilante de un supermercado en el que intentó robar en Mijas
  7. 7 Más de cinco kilómetros de atasco entre Málaga y La Cala del Moral por la explosión del neumático de un tráiler
  8. 8 El Hospital Regional de Málaga valora a 45 profesionales tras el caso de un paciente con tuberculosis
  9. 9 Marbella da luz verde a las obras para ampliar el centro comercial La Cañada
  10. 10 Arroja a su pareja de un coche en marcha por segunda vez en menos de un mes Churriana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Horario de las farmacias de guardia en Málaga, el 14 de agosto de 2025

Horario de las farmacias de guardia en Málaga, el 14 de agosto de 2025