Emilio Alba: «Málaga ha sufrido una clamorosa discriminación asistencial»

El doctor Emilio Alba, director de la unidad intercentros de oncología médica de los hospitales públicos de Málaga y catedrático de esta especialidad en la Universidad de Málaga (UMA), aseguró anoche, en el programa 'La Alameda' de 101 TV, que Málaga ha estado discriminada desde el punto de vista asistencial «de forma clamorosa» en los últimos años. Y añadió que también han llegado menos recursos para la investigación. Entiende que ha llegado el momento de revertir esta situación porque, en su opinión, Málaga tiene «el mejor perfil» para constituirse en centro de excelencia investigadora que sea capaz de atraer talento ofreciendo a grandes investigadores, ya sean españoles que han tenido que salir fuera, o internacionales, «condiciones competitivas» para que investiguen desde aquí. «Solo hace falta querer y poner dinero. Tenemos una red logística de centros punteros, Ibima, Bionand, Cimes, Universidad, con grandes profesionales e investigadores. Málaga tiene una red de comunicaciones excelente. Falta esa voluntad política para apostar y poner dinero para que Málaga se convierta en un centro de excelencia investigadora».

Natural de Archidona, localidad de la que es hijo adoptivo, reconoció que llegó a la Medicina un poco por casualidad, porque su pasión de joven era la Biología. Se licenció en Málaga y se especializó en oncología en Barcelona. Se refirió a la labor del médico como una mezcla de científico y artesano: el primero busca el conocimiento, y el segundo su aplicación a personas concretas.

Pone fecha para la curación del cáncer: en diez años, dos de cada tres podrán sanar Emilio Alba es optimista y no eludió la pregunta sobre las posibilidades reales de vencer al cáncer. «En diez años, no más, el 60 por ciento, o dos de cada tres cánceres, se van a curar», afirmó durante la entrevista. Y eso teniendo en cuenta que con el incremento de la esperanza de vida hay cada vez más personas con esta enfermedad. Son fundamentalmente dos las líneas de investigación en las que se ponen grandes esperanzas: el tratamiento con inmunoterapia, que trata de aprovechar la respuesta inmune del propio organismo para atacar el tumor; y la denominada medicina de precisión, que con una caracterización genética del tumor permita «encontrar su talón de Aquiles». Sobre la prevención, aseguró que «la inmensa mayoría» de los casos de cáncer se pueden prevenir: evitando el tabaco, vigilando el peso y controlando la exposición al sol. Para el doctor Alba, los movimientos antivacunas, o el caso de personas con cáncer que dejan los tratamientos farmacológicos por otras medicinas alternativas, son muestra de un «delirio de ricos, de la sociedad de la abundancia». El riesgo de estas pseudociencias es alto para la salud de los ciudadanos, como muestra que después de muchos años haya vuelto a aparecer el sarampión. Entiende, no obstante, que en una situación anímica tan complicada se busquen otros medios, pero los estudios demuestran que la interacción con los fármacos, o porque dejan el tratamiento, la mortalidad es mayor entre los enfermos de cáncer que utilizan esa mal llamada 'medicina alternativa'.

El cáncer de mama, su especialidad, tiene ahora mismo una supervivencia superior al 80 por ciento, aunque en el conjunto de los cánceres se sitúa en torno a la mitad de los casos.

Emilio Alba se mostró crítico con la fusión hospitalaria en Málaga, que se hizo «de una forma chapucera». Pero en su caso, en su línea de investigación, ha sido muy fructífera: «sin la fusión de los servicios no habría alcanzado, ni de lejos, lo que hemos logrado juntos. Estamos a nivel de poder competir en cuanto a generación de conocimiento con los grandes grupos españoles, cuando hace cinco años éramos casi insignificantes».

En esa misma línea, abogó por la concentración de «medios y conocimiento» para el tratamiento de patología infrecuentes, de manera que no se busque tanto la cercanía del paciente al hospital como el mejor tratamiento. «Un mismo cáncer no se puede tratar en tres o cuatro hospitales diferentes. Necesitamos concentrar todo el conocimiento en la enfermedad», dijo. Por otra parte, aseguró que «el 99,9 por ciento de los pacientes de cáncer de Málaga pueden recibir en los hospitales de la provincia el tratamiento más adecuado». Solo recomendaría ir fuera para tratamientos muy específicos, y citó el caso de la prototerapia, para el caso de niños y jóvenes, una radioterapia con protones que no tiene efectos sobre los tejidos sanos.

Donación de Amancio Ortega

Emilio Alba no eludió temas polémicos, como han sido las recientes críticas del líder de Podemos, Pablo Iglesias, a la donación de instrumental médico por parte de Amancio Ortega. En este sentido, y «desde un punto de vista pragmático, no político», se preguntó qué pasaría en Málaga si no se hubiera realizado esa donación. «Tendríamos una flota de aceleradores lineales obsoleta», contestó. Gracias a esta donación, el Clínico recibirá tres aceleradores y un cuarto sustituye a uno que ya hay en servicio. Estos equipos permiten una mayor precisión en el tratamiento de los tumores y evitan que la radiación afecte a tejidos sanos. Otra cuestión polémica analizada en el programa 'La Alameda', que dirige Manuel Castillo en 101 TV, se refiere a la moda de los alimentos sin gluten, «una cruzada que se ha convertido en el gran negocio del momento», pues excepto las personas celiacas o los que tengan alguna intolerancia, no hay ningún problema en su consumo.

También lamentó que no haya una central de compras regional para abaratar la adquisición de los fármacos para tratamientos oncológicos. Aseguró que la sanidad pública no niega el acceso a los tratamientos por el precio de los mismos. Pero sí explicó que los trámites burocráticos suponen que los nuevos fármacos no lleguen a los enfermos hasta año y medio después de su descubrimiento.

