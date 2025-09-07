Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

En busca de una ley para proteger a las asociaciones de pacientes

La iniciativa tiene como objetivo principal otorgar a estas organizaciones una entidad jurídica propia, estableciendo sus derechos, obligaciones y su rol

SUR

Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:00

El Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha una consulta pública previa sobre el Anteproyecto de Ley de Organizaciones de Pacientes, una norma que busca ... ofrecer un marco legal específico para las organizaciones de enfermos y familiares. «El primer paso para darles un marco legal propio que reconozca su papel en el sistema sanitario y que garantice su independencia. Con esta ley queremos reforzar su labor, darles más estabilidad, más capacidad de incidencia y mejorar así la calidad de nuestro sistema sanitario», señaló la ministra de Sanidad, Mónica García, tras reunirse este viernes con la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, el Foro Español de Pacientes, la Alianza General de Pacientes, Feder, la Federación Española de Diabetes, Gepac y la Confederación de Salud Mental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  2. 2 Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga
  3. 3 Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento: cinco provincias andaluzas en aviso este sábado
  4. 4 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  5. 5 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  6. 6 Denuncian dos presuntas agresiones sexuales en Teba en apenas una semana
  7. 7 Arrestado en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros
  8. 8 Ensayo peatonal de la calle Victoria en Málaga tras más de dos meses cerrada al tráfico
  9. 9

    El Málaga, del éxtasis al descontrol
  10. 10 Un frente dejará hoy nubosidad, tormentas «localmente fuertes» y posibles depósitos de barro en Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur En busca de una ley para proteger a las asociaciones de pacientes

En busca de una ley para proteger a las asociaciones de pacientes