Imagen de archivo, gallinas. R. C.

Sacrificadas más de 37.000 gallinas en una granja de Guadalajara tras detectarse gripe aviar

La Junta de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha medidas de prevención y control en coordinación con el Ministerio de Agricultura

J. M. L.

Guadalajara

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:55

Un total de 37.300 gallinas han tenido que ser sacrificadas en una instalación avícola de Pozo de Guadalajara (Guadalajara) al haberse detectado un foco ... de gripe aviar. La granja afectada es una explotación de gallinas de recría para consumo de carne, según informó este lunes la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, que ha puesto en marcha un protocolo de actuación en coordinación con el Ministerio de Agricultura con el objetivo contener el posible foco, minimizar el riesgo de diseminación de la enfermedad y proteger la sanidad animal y la seguridad de las explotaciones de la zona.

