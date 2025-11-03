Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Escultura robada de la Virgen del Buen Suceso, en Fuente del Maestre. R. H.

Roban la escultura de la Virgen del Buen Suceso, del siglo XVII, en un municipio de Badajoz

De unos 70 centímetros, estaba fuera de la ermita de Fuente del Maestre sobre una hornacina; los ladrones han usado martillo y cincel para llevársela

Celestino J. Vinagre

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:23

Comenta

Lamento en Fuente del Maestre (6.557 habitantes, comarca de Zafra). Los ladrones se han llevado la imagen de la Virgen del Buen Suceso, una ... escultura fechada en el siglo XVII que se encontraba en una hornacina situada en el exterior de la ermita de Santiago o conocida también como la ermita de la Señora del Buen Suceso. El robo, según los vecinos del barrio, se produjo el domingo 26 de octubre y fue el lunes, esto es, hace una semana, cuando los fontaneses se dieron cuenta de este hecho. La Guardia Civil ha abierto una investigación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  3. 3 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  4. 4 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  5. 5 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  6. 6 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  7. 7 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  8. 8 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  9. 9 Desvían a Málaga un vuelo con destino a Marruecos por una urgencia médica de un pasajero
  10. 10

    El Málaga se hunde en el descuento y sufre una remontada increíble (2-1)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Roban la escultura de la Virgen del Buen Suceso, del siglo XVII, en un municipio de Badajoz

Roban la escultura de la Virgen del Buen Suceso, del siglo XVII, en un municipio de Badajoz