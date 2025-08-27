Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los Reyes, este miércoles durante su visita a la Casa Parque Natural del Lago de Sanabria para conocer de primera mano la evolución de los incendios. Casa Real

Los Reyes llegan a Sanabria para conocer la última hora y la situación de los incendios forestales

En el Monasterio de San Martín de Castañeda mantienen un encuentro con vecinos que fueron desalojados del municipio el 18 de agosto

N. C.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:19

Los Reyes llegaron este miércoles por la mañana a la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria, en el municipio de Galende, desde donde ... se han desplazado al Puesto de Mando Avanzado instalado para conocer la última hora y el estado de situación de los incendios forestales de este miércoles, además de saludar a algunos representantes de los equipos de extinción para agradecer su labor, según recoge Ical.

