Retiran tres lotes de un gel de ducha por presencia de bacterias

El microorganismo puede provocar infecciones en personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado, según alerta la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:00

Nueva alerta sanitaria. La Agencia Española de Medicamentos (Aemps) ha informado este martes en su web de la retirada y cese de venta de ... un gel de ducha por contener una bacteria -la Burkholderia cepacia- que puede provocar infecciones a personas con problemas de salud o con el sistema inmunitario debilitado.

