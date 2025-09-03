Retiran tres lotes de un gel de ducha por presencia de bacterias

Nueva alerta sanitaria. La Agencia Española de Medicamentos (Aemps) ha informado este martes en su web de la retirada y cese de venta de ... un gel de ducha por contener una bacteria -la Burkholderia cepacia- que puede provocar infecciones a personas con problemas de salud o con el sistema inmunitario debilitado.

En concreto, la advertencia afecta al Kneipp Litsea Cubeba Limón. Los lotes afectados son el 2506918, 2506917 y el 2506919, en envases de 200 ml, distribuidos en España a través de farmacias, parafarmacias, perfumerías y venta online, según detalla la agencia dependiente del Ministerio de Sanidad en un comunicado.

Ampliar

La responsable de la puesta en el mercado de este cosmético es la empresa Kneipp GmbH (Alemania). La compañía ya ha iniciado la retirada del producto de los puntos de venta, así como la recuperación de las unidades adquiridas. Por su parte, la AEMPS ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión.

El organismo indica que aquellas personas que dispongan de uno de los lotes afectados deberán evitar utilizar el cosmético y dirigirse al establecimiento donde adquirió el producto para devolverlo.