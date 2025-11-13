Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alexandre junto a su letrada Silvia Moya, especialista en Derecho de Familia y Sucesiones del ICAV. I.Cabanes

Retiran la patria potestad de sus hijas a la acusada de buscar un sicario para asesinar a su ex

«Ella tiene su idea en la cabeza de matarme y le dan igual las niñas», asegura Alexandre sobre la detenida por conspiración para el asesinato

Ignacio Cabanes

Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:24

Comenta

Todavía tiene el miedo en el cuerpo, y no por él, –después de que una amiga de su ex le confesara que esta le había ... pagado para asesinarlo al no poderse costear un sicario– si no por la seguridad de sus hijas, a quienes la investigada por un delito de conspiración para el asesinato también habría amenazado presuntamente con envenenarlas. Pero al menos la batalla civil por la patria potestad y la guarda y custodia de las menores ya la ha ganado. Y su expareja, en libertad con orden de alejamiento –al igual que su amiga como presunta cómplice– ni siquiera se ha opuesto. «Ella tiene su idea en la cabeza de matarme y le dan igual las niñas», reconoce Alexandre con la voz de quien no acaba de fiarse de sus intenciones homicidas frustradas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  2. 2 Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola
  3. 3 Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis
  4. 4 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  5. 5 Victoria Esperanza ya tiene donante de médula
  6. 6 La calle Eugenio Gross, cerrada por las obras del metro en Málaga durante los próximos 30 meses
  7. 7

    Ya huele a roscón de Reyes: una pastelería de Málaga prepara uno de los mejores de Andalucía
  8. 8 Cientos de conductores atrapados: otro camión averiado colapsa de nuevo la A-7 entre Málaga y Rincón
  9. 9

    El Materno Infantil trasplanta su «corazón eléctrico» en una compleja operación
  10. 10

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Retiran la patria potestad de sus hijas a la acusada de buscar un sicario para asesinar a su ex

Retiran la patria potestad de sus hijas a la acusada de buscar un sicario para asesinar a su ex