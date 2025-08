La aplaudida regañina del cura de Valdepeñas a los empresarios en plena misa: «Las horas extras se pagan»

No es la primera vez que salta a la palestra. Emilio Montes, de hecho, es ya conocido en redes sociales por sus homilías reivindicativas, sin ... pelos en la lengua y, en ocasiones, no exentas de polémica. El domingo lo volvió a hacer. El párroco de Valdepeñas (Ciudad Real) ha vuelto a hacerse viral por aprovechar la misa que ofició en la Parroquia del Santísimo Cristo de la Misericordia el pasado 3 de agosto para defender a los temporeros. En esta ocasión el cura centró sus críticas en los empresarios que explotan a los trabajadores durante las campañas de recogida de frutas y verduras de temporada. «Aunque seas pobre o humilde, tus ocho horas valen como las de cualquiera», recordó.

«Quiero que tengáis en cuenta tres cosas», comenzó pidiendo el sacerdote. «Si el jornal es de ocho horas, esas son las horas que se trabajan, no 12. Y si se trabajan 12 horas, se deben pagar las horas extras. Porque sean personas pobres o humildes, no voy a pagar 50 euros por un trabajo de 12 horas. No voy a aprovecharme de ti», afirmó con firmeza.

Así, el párroco recordó durante su homilía dominical que, aunque en Valdepeñas la situación es «menos grave» que en otros municipios de la zona, los abusos laborales sí se dan en otros lugares de Castilla La Mancha, por lo que pidió a los fieles que tomen conciencia. También respecto a la falta de viviendas dignas para este colectivo: «Si tengo que darte vivienda, te la daré en un sitio donde yo también podría vivir. No digo el Hotel Hilton, pero tampoco un sitio donde no viviría ni yo ni mis hijos», subrayó.

Durante su intervención desde el altar, Emilio Montes se refirió igualmente a la necesidad de que los temporeros sean dados de alta en la Seguridad Social: «Se les da de alta y se hace que esas personas tengan sus derechos sociales. Si no lo tenemos claro, aunque luego nos demos golpes de pecho, Dios no lo olvida, porque es aprovecharse del más débil».

Al respecto, el sacerdote rogó a sus feligreses que, si conocen casos de abuso, no lo toleren ni lo justifiquen. «Se te tenía que caer la cara de vergüenza. Nadie debe aprovecharse del débil, y esto debemos tenerlo claro, no solo por ser cristianos, sino por dignidad», recalcó.

Las palabras del sacerdote han sido muy compartidas en redes sociales, donde han abierto todo un debate. Hasta la ministra de Sanidad, Mónica García, ha publicado en X un mensaje con el vídeo y una frase contundente: «Muy muy fácil de entender».