La psicóloga Silvia Álava Sordo. Pablo Blázquez

Silvia Álava Sordo

Psicóloga
«En unos quince días los niños se habitúan al colegio»

Para facilitar la vuelta a clase, recomienda validar las emociones de los menores y revaluar los aspectos positivos del regreso

Rosa Palo

Rosa Palo

Domingo, 7 de septiembre 2025, 01:17

Con el moreno aún en la piel, muchos de los que han vuelto esta semana al trabajo ya buscan en el calendario el próximo puente ... como un faro en la niebla. «Pero tenemos que volver al trabajo siendo objetivos y viendo las cosas positivas. Si me gusta, maravilloso. Y si no me gusta tanto, pues pensar que sirve para pagar las facturas, la hipoteca o el alquiler», dice Silvia Álava Sordo. Psicóloga sanitaria y doctora en Psicología Clínica y de la Salud, además de docente, apasionada divulgadora y autora de diversos libros en los que vuelca sus conocimientos y su experiencia profesional, Álava asegura que tanto niños como adultos necesitan un pequeño periodo de adaptación para volver a la rutina.

