Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un ertzaina accede al interior de la prisión de Zaballa. Rafa Gutiérrez

Prisión para el maltratador al que le falló la pulsera y acosó a su ex en Vitoria

Violencia sobre la Mujer le da de plazo hasta mañana para retornar a Zaballa, de donde salió el martes. Lo primero que hizo fue acudir a la casa de su antigua pareja

David González

Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:30

Mañana debe presentarse en la cárcel de Zaballa. Esa es la fecha límite que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vitoria ha impuesto ... al maltratador que el martes, aprovechando un fallo en su pulsera telemática, alcanzó el portal de su antigua compañera sentimental y hasta le timbró «en varias ocasiones» pese a tenerlo expresamente prohibido por sentencia penal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un acertante se lleva el bote de 130 millones de euros del Euromillones, que deja un millón en Málaga
  2. 2 El Ayuntamiento de Málaga convoca este año 266 plazas de empleo público: éstas son
  3. 3 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga
  4. 4 Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga
  5. 5 La universidad privada UAX Mare Nostrum inicia su andadura en Málaga con 500 alumnos en 17 titulaciones
  6. 6 La policía cree que el menor detenido por asesinato se equivocó de objetivo: «No cometáis el mismo error que en España»
  7. 7 Cambios en el tráfico en Málaga por procesiones y una prueba deportiva
  8. 8 ¿Cuánto se gasta un fan de la San Diego Comic-Con Málaga?
  9. 9 Movilización cofrade en Málaga para encontrar de forma urgente un donante de médula para una niña de seis años
  10. 10

    El boom de la importación de coches nuevos para los concesionarios deja pequeño el puerto de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Prisión para el maltratador al que le falló la pulsera y acosó a su ex en Vitoria

Prisión para el maltratador al que le falló la pulsera y acosó a su ex en Vitoria