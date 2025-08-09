Adiós a la presbicia durante unas horas gracias a unas gotas

A partir de los 40 años de edad, los seres humanos comienzan a sufrir la famosa presbicia, conocida popularmente como vista cansada. El cristalino pierde ... parte de su capacidad de enfoque con el paso del tiempo y afecta, sobre todo, cuando intentamos ver objetos que tenemos muy de cerca, o leer. Los que la tienen, no lo pueden ocultar: o llevan gafas o alejan el libro, o el móvil, por ejemplo, para poder tener algo más de distancia y así enfocar correctamente y ver lo que tienen entre manos.

En Estados Unidos se acaba de aprobar un fármaco que puede suponer el adiós (temporal) a las gafas por este motivo. Se llama Vizz y se aplica como un colirio. Las gotas tardan unos treinta minutos en empezar a actuar, pero sus efectos pueden durar hasta diez horas. Contraen la pupila gracias a la acelidina, que genera el llamado efecto 'cabeza de alfiler', que ayuda a enfocar los objetos más cercanos por reducción de la profundidad de campo y sin consecuencias negativas en los músculos oculares.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, en inglés), ha dado luz verde a este revolucionario medicamento, que se podrá adquirir en unos meses en las farmacias de aquel país, previsiblemente a partir de octubre. Su aprobación llega después de tres ensayos clínicos aleatorios.