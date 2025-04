Pradas admite a la jueza que carecía de experiencia en emergencias y no tenía asesor

La declaración de Salomé Pradas ha comenzado a las 10.15 horas. Los retrasos son habituales y más en comparecencias de esta naturaleza donde las ... acusaciones particulares y populares superan ampliamente la decena. La llegada de la exconsellera de Emergencias ha estado marcada por una enorme tensión, entre gritos de «asesinos» y de «Mazón dimisión». Una nube de informadores rodeaba a la dirigente del PP. El cordón policial, demasiado próximo a la puerta, no rebajó la tensión.

La defensa de la exdirigente ha pedido que la comparecencia no se grabara. En las declaraciones de investigados, cada juzgado opera de una forma. Finalmente este se grabará, pero las partes no tendrán acceso. Sólo se podrá visionar desde el juzgado. De igual modo, anunció que no respondería a las acusaciones, sólo a su abogado. Una posición entendible desde el punto de vista judicial, pero no desde un político que busca aclarar qué ocurrió aquella jornada.

Pradas no ha tardado en derrumbarse ante la magistrada. Es lógico debido a la enorme carga emocional que arrastra y más en una declaración como investigada. La exdirigente popular no ha podido contener el llanto durante el interrogatorio de su letrado. Ha admitido, por ejemplo, que carecía de experiencia en emergencias y que tampoco tenía un asesor para estos cometidos.

La dirigente, según publica 'Las Provincias', ha asegurado que ella no dirigía nada y ha apuntado que la responsabilidad en este ámbito era del exinspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, que se ha jubilado recientemente. Destacó, de igual modo, que existen muchos técnicos que se tienen que coordinar entre ellos como explicación, quizá, al retraso que hubo en el envío del mensaje o la falta de diligencia de otras medidas preventivas.