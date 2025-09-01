Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué es el polvo rojo que lanzan para extinguir los incendios?

Salvador Salas /Vídeo Pedro J. Quero

¿Qué es el polvo rojo que lanzan para extinguir los incendios?

Su uso deja una llamativa estampa, como la que muchos malagueños han contemplado este lunes en las tareas de control del fuego declarado en Monte Coronado

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:34

Su uso deja una llamativa estampa que no pasa desapercibida. Lanzado desde el aire, el polvo rojo es un habitual en la lucha contra el ... fuego. Sin embargo, a más de un curioso le suelen asaltar las dudas al verlo planear creando una colorida nube. ¿De qué se trata exactamente? ¿Cuál es su composición y su función concreta? Este lunes, sin ir más lejos, muchos malagueños han podido ver cómo se deslizaba en el entorno de las llamas declaradas en la zona de Monte Coronado, en la capital. Despejamos interrogantes: se trata de un retardante compuesto principalmente por agua, sales fertilizantes (como fosfatos) y un colorante a base de óxido de hierro. Su función -como su propio nombre indica- es retrasar la propagación de las llamas al enfriar la vegetación y crear una barrera química. El polvo no apaga directamente el fuego, pero ayuda a que los bomberos en tierra controlen mejor los focos. El colorante rojo -o rosa en algunos casos también- permite que sea visible para los pilotos y efectivos de bomberos, asegurando así una cobertura eficaz del área a sofocar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio en Monte Coronado en Málaga evoluciona favorablemente pese al viento
  2. 2 Seis viviendas desalojadas y cortes de tráfico por un incendio en Benalmádena, ya controlado
  3. 3 El fuerte viento y el terral, protagonistas en Málaga este lunes
  4. 4 Adiós a la rueda de repuesto, llaves o la palanca de freno de mano del coche: tienen los días contados
  5. 5 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  6. 6

    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original
  7. 7 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  8. 8 Evacuada al hospital una persona tras un incendio en una vivienda en Huelin
  9. 9 Alice, Benjamin o Claudia: los nombres de Aemet para las próximas borrascas
  10. 10

    Aires de Libertad en Los Asperones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Qué es el polvo rojo que lanzan para extinguir los incendios?