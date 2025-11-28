Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un furgón de la Policía Científica junto al edificio donde reside el anestesista. Javier Martínez

La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira

El especialista ya fue interrogado por agentes del Grupo de Homicidios poco después de que acudiera con su abogado a una reunión con técnicos de Sanidad | Los investigadores se llevan una caja con medicamentos y documentación

Javier Martínez

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:38

Comenta

La Policía Nacional ha registrado este jueves en Valencia el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida tras recibir un tratamiento dental en ... Alzira. Un equipo de Policía Científica, agentes del Grupo de Homicidios y una secretaria judicial entraron en la vivienda del especialista sobre las 12 horas tras mostrarle la correspondiente orden judicial, y confiscaron sustancias sedantes y documentación, tal y como hicieron el miércoles en la clínica donde el médico investigado anestesió a dos menores, una fallecida y la otra hospitalizada por una intoxicación grave.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  3. 3 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  4. 4 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  5. 5

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  6. 6 El Supremo obliga a las empresas a abrir una negociación con los trabajadores que soliciten adaptar su jornada para conciliar
  7. 7

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este
  8. 8

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  9. 9 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  10. 10 Retiran una popular sopa vendida en Andalucía por la presencia de piezas de metal y caucho

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira

La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira