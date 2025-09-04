Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El joven violento discute con el empleado del aparcamiento L. P.

La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en Valencia

La víctima se refugió en la garita de vigilancia de un aparcamiento público y el individuo, que iba con el torso al descubierto, rompió el cristal a golpes

J. Martínez

Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:03

Dos policías nacionales redujeron con una pistola eléctrica a un hombre que acosó e intentó agredir a una mujer en un garaje público en el ... centro de Valencia. La víctima salió indemne gracias a la rápida intervención de un trabajador del aparcamiento y los dos agentes de la Policía Nacional, que tardaron muy pocos minutos en llegar.

