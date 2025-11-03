Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El machete que empuñó el hombre. PN

La Policía detiene a un hombre que empuñó un machete tras discutir con el entrenador de su hijo

La discusión producida en Madrid no fue a más gracias a la intervención de las autoridades a la salida del campo de fútbol

C.P.S.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:42

Comenta

Un hombre fue detenido por la Policía Nacional este lunes en Madrid, después de que tuviera la intención de apuñalar al entrenador del equipo de ... fútbol de su hijo. Tras una serie de partidos en la que el hijo no disputó casi minutos, el padre entró en cólera y fue a reprochar al técnico esta cuestión. Una fuerte discusión entre ambos en presencia de los familiares del resto de jugadores se saldó, por fortuna, sin heridos gracias a la intervención de la Policía que se adelantó a los acontecimientos.

