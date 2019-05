La picadura de la araña violinista que ha hecho saltar las alarmas en España Sanidad advierte de que no se trata de ninguna plaga ya que ninguno de los afectados, cuatro vecinos de Alicante, han visto al arácnido SUR Viernes, 31 mayo 2019, 13:19

Se le conoce como araña violinista. Es nativa de América del Sur, muy habitual en Chile y suele esconderse en grietas y rincones de difícil acceso. Al ser sorprendida, reacciona con extrema rapidez y corre velozmente en busca de refugio, escabulléndose por diminutas rendijas e incluso saltando hasta 10 centímetros de altura. Hasta ahora era una gran desconocida en España, pero en los últimos días acapara titulares de prensa. Y es que un hombre de Elda (Alicante) lleva varios diez días hospitalizado tras sufrir la picadura de este animal. Al parecer, estaba en un parque cuando sintió un «pinchazo» en la pierna. El antídoto se ha mostrado ineficaz y ha tenido que ser operado para extraerle el veneno.

Y no ha sido el único. En total, cuatro vecinos de Alicante -otra vecina de Elda y una pareja de la localidad de Sax- han sufrido durante los últimos días la picadura de esta peligrosa araña cuyo veneno puede resultar mortal ya que es 15 veces más tóxico que el de una cobra, y 10 veces más potente que la quemadura con ácido sulfúrico.

La araña violinista tiene una marca en la parte superior de su abdomen que recuerda la forma de un violín, de ahí su curioso nombre. Está considerada como una araña peligrosa porque su mordedura produce con frecuencia reacciones sistémicas severas e incluso la muerte. Tiene seis pares de ojos (en lugar de ocho, como la mayoría de arañas), y suele ser de color marrón, aunque pueden camuflarse dependiendo de la zona en la que vivan, y tiende a refugiarse en rincones oscuros y polvorientos.

Pese a que las alertas han saltado, Sanidad ha advertido de que no se trata de una plaga ya que los afectados no han conseguido ver a la araña, por lo que de momento no se ha activado ningún protocolo para este caso.

En caso de posible picadura, los expertos recuerdan que primero que hay que hacer es lavar la zona afectada con agua y jabón y comprobar el estado de la herida. Si enrojece, hay que ir inmediatamente a un médico.