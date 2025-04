Los pediatras rechazan el uso de las pantallas en Infantil y piden que se limite en Primaria

Los pediatras recomiendan la lectura en papel frente a la que se realiza en dispositivos electrónicos para mejorar el desarrollo cognitivo de los niños. «La ... lectura en papel mejora la retención y la comprensión de la información, y los lectores recuerdan mejor lo que han leído en un libro físico, por la memoria visual», explica Mapi Mallada, pediatra de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) y vicepresidenta de su sociedad federada en Aragón, en la víspera del Día Internacional del Libro Infantil, que se celebra el 2 de abril.

En el debate sobre el uso de los dispositivos electrónicos en las aulas, la AEPap afirma que «la lectura analógica es insustituible». «La tecnología tiene su sitio en la formación, pero a la edad adecuada y en el tiempo de exposición adecuado», afirma Mallada.

Los pediatras recomiendan que los niños y niñas menores de seis años no tengan acceso a las pantallas, por lo que en las clases de la etapa Infantil se debería prescindir de los dispositivos electrónicos, que a partir de Primaria, se podrían utilizar «en contenidos seleccionados y con el tiempo adecuado a cada edad».

La lectura en papel no se puede sustituir por la de los libros electrónicos por varios motivos, enumeran los pediatras. Primero, porque el estímulo luminoso a través de la pantalla es más dañino para los ojos que leer en una hoja de papel y la lectura en papel no genera fatiga ocular como ocurre en las pantallas; segundo, porque los libros electrónicos para niños suelen acompañados de animación y a veces incluso de sonido, lo cual les atrapa mucho más la atención, pero no la concentración, que se puede mantener más tiempo en la lectura analógica; finalmente, porque un libro electrónico estimula el sentido de la vista, pero deja de estimular otros sentidos, como el del tacto, muy importante en los libros infantiles, y también desaparece la sensación de pasar las hojas y el sentimiento de que vamos llegando hacia el final de la historia.

«Aunque tiene características especiales, el libro electrónico es una pantalla más, y tiene capacidad de crear una adicción digital que se haga extensiva al resto de las pantallas», asegura la doctora Mellado.

La AEPap subraya que la lectura en papel es recomendable para el desarrollo integral de la infancia, incluso en etapas previas a la escolar, porque estimula el desarrollo cerebral y afectivo de los niños, favorece el apego con los adultos, estimula el aprendizaje de vocabulario y abre a diferentes culturas y experiencias.