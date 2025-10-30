Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una de las mujeres afectadas por el desahucio observa la casa junto a su hijo menor de edad. Gorka Estrada
Desalojo de once personas en Donostia

«Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»

Los once inquilinos de una casa de Egia donde ayer se ejecutó un desalojo, entre ellos un menor, denuncian que el hombre que les subarrendaba las habitaciones «nos ha engañado y ha huido»

Martin Ruiz Egaña

Donostia

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:08

Comenta

Con los enseres que pudieron recoger y sin saber dónde dormirán dentro de unos días. En esta situación quedaron ayer once personas, entre ellas un ... niño y una mujer embarazada, tras ser desahuciadas de una casa del barrio donostiarra de Egia en la que vivían subarrendadas. Pagaban un alquiler de 600 euros por cada habitación, «con contrato y recibos» que lo constatan, a la persona arrendadora, que en este caso no era el propietario del inmueble. Precisamente aquí reside el conflicto por el que estas once personas están ahora en la calle.

