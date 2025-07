Las ocho monjas cismáticas, ante la juez: «Iceta es un cobarde, no es católico»

Dice el jefe de prensa de las monjas cismáticas de Belorado que la de hoy es «una jornada judicial sin precedentes en Europa», y seguramente ... no le falta razón: habría que rebuscar mucho para encontrar otra ocasión en la que ocho religiosas de clausura hayan salido del convento para acudir a un tribunal. En la anterior comparecencia ante la jueza de Briviesca, en mayo, cuando ellas ejercían de acusación contra el arzobispo de Burgos, solo tuvieron que comparecer cuatro representantes de la comunidad, y ya entonces el responsable de comunicación anunció que se trataba del «mayor número de monjas de clausura visto hasta el momento en un acto judicial». Hoy, en cambio, se celebra la vista del juicio de desahucio del monasterio burgalés y están llamadas a declarar las ocho monjas que han roto con Roma (hay otras cinco, ya mayores, que no han tomado parte en el enfrentamiento con la Iglesia), lo que brinda una extraña oportunidad de encontrarse con todas las 'rebeldes' en el mundo exterior, aunque solo sea en el apresurado trayecto desde los coches hasta la puerta del juzgado.

Las monjas han llegado al juzgado a las 9.50 horas y se han dirigido a los medios. La más agresiva en sus declaraciones ha sido sor Paloma: «Es no sé si indignante, pero sí alucinante que un arzobispo de la Iglesia conciliar haya llegado a este punto. Iceta no tiene otro motivo que la ambición de quedarse con nuestros monasterios. Somos católicas, él no, él es de la Iglesia conciliar. Y es un cobarde si no viene hoy aquí», ha llegado a decir. Además, ha mostrado su confianza en una resolución favorable a sus intereses: «Es nuestro monasterio, no de la Iglesia conciliar. Somos autónomas y son nuestras posesiones».

La abadesa, sor Isabel, ha asegurado que las monjas mayores siguen en Belorado y «de momento no van a Orduña», al contrario de lo que apuntan algunas informaciones, según informa El Correo. Ha dicho también que la comunidad afronta la jornada con optimismo: «Pensaba que iba a ser un momento angustioso, desesperado, pero estamos bastante tranquilas. No en el mejor momento, pero bueno». También han tenido unas palabras para los medios sor Berit y sor Sion: «Cómo nos vamos a arrepentir -ha dicho la segunda-, estamos más convencidas que el primer día».

La fecha prevista para hacer efectivo el desahucio es el 12 de septiembre, pero los abogados de las religiosas ya han aclarado que esa previsión solo será efectiva en caso de que la sentencia sea contraria a sus intereses y no la recurran, una combinación de factores que parece poco probable. De hecho, han criticado a la oficina del comisario pontificio por hablar de esa fecha como definitiva: «Parece que el lanzamiento fuera ya efectivo y la vista del juicio un mero trámite», ha reprochado el letrado Florentino Aláez. Las dos partes también han discrepado públicamente en su interpretación de otro punto: según el arzobispo, el procedimiento «no afecta a las cinco monjas que no han participado del cisma», a las que considera la auténtica comunidad de Belorado, mientras que los abogados tachan esa división de «artificial» y la consideran «parte del relato montado por el comisario para intentar justificar su triste papel represor», en palabras de Aláez. «El proceso de desahucio y un eventual lanzamiento les afecta a todas, al igual que la penosa situación ocasionada por su inicua intervención de la economía de los monasterios», sostiene.

El juicio del desahucio de Belorado es solo una parte de la confusa maraña repartida entre los juzgados de Briviesca (que, además de este, entiende en otros cuatro procedimientos), Bilbao (otros dos, referentes a los monasterios hermanos de Derio y Orduña) y Madrid (donde las monjas ya sufrieron lo que sus propios abogados describieron como «una derrota importante» al no admitirse su demanda contra los ministerios de Presidencia e Interior).