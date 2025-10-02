Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El obispo García Magán en una rueda de prensa. EP

Los obispos defienden que el «síndrome post aborto» existe

La Conferencia Episcopal apoya la medida del Ayuntamiento de Madrid para informar sobre este supuesto riesgo para la salud de las mujeres que interrumpen su embarazo

A. Azpiroz

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:15

la Conferencia Episcopal Española apoya sin fisuras la medida del Ayuntamiento de Madrid -impulsada por PP y Vox- para que las mujeres que soliciten la ... interrupción de su embarazo sean informadas sobre el riesgo para su salud que supone el síndrome post aborto. Según defiende la formación de Santiago Abascal se traduce en una larga lista de dolencias como «depresión, un profundo sentimiento de culpa, aislamiento, imágenes recurrentes, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia y bulimia, disfunciones sexuales, autolesiones, agresividad, y una tasa de hospitalización por problemas psiquiátricos que duplica al de las mujeres que no han abortado».

