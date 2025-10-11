Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Unos operarios facilitan el drenaje del agua a través de una alcantarilla en Almussafes. EFE

Una nueva tormenta descarga sobre Valencia: 91 litros en una hora en Carcaixent

Aemet mantiene activo el aviso naranja por fuertes precipitaciones en el litoral sur de Alicante, el litoral de Castellón y tanto en el litoral como en el interior sur de Valencia

Sara Bonillo

Valencia

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:49

Comenta

La dana Alice no da tregua a la provincia de Valencia. En Carcaixent una tromba de agua -«un chubasco de intensidad torrencial y sin tormenta, ... prácticamente estático en la localidad»- ha dejado esta tarde de sábado más de 91 litros por metro cuadrado en sólo una hora (70 litros en sólo media hora). Algunas calles están anegadas y en Alzira han caído 35 litros en una hora. También afecta a la zona de Benimuslem y Alberic.

