Una nueva tormenta descarga sobre Valencia: 91 litros en una hora en Carcaixent

La dana Alice no da tregua a la provincia de Valencia. En Carcaixent una tromba de agua -«un chubasco de intensidad torrencial y sin tormenta, ... prácticamente estático en la localidad»- ha dejado esta tarde de sábado más de 91 litros por metro cuadrado en sólo una hora (70 litros en sólo media hora). Algunas calles están anegadas y en Alzira han caído 35 litros en una hora. También afecta a la zona de Benimuslem y Alberic.

Se confirma así la previsión de que los chubascos tormentosos podrían dejar este sábado entre 140 y 180 litros por metro cuadrado (l/m2) en pocas horas en algunos puntos de la Comunitat Valenciana. Así lo ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantendrá su aviso especial por fenómenos adversos debido a la dana Alice hasta el próximo lunes.

El organismo advierte que este sábado será el día más crítico del episodio, especialmente en las provincias de Valencia y Castellón. Además, en la provincia de Alicante también se esperan precipitaciones muy fuertes, especialmente en el entorno del Cabo de la Nao, donde los acumulados podrían superar los 250-300 l/m2 durante estos dos días.

Durante las primeras horas de la mañana, las lluvias se han concentrado en la provincia de Valencia, cayendo con especial intensidad y dejando registros significativos, como los 110,7 litros por metro cuadrado acumulados en Gandía.

Ante esta situación, Emergencias ha lanzado un aviso especial y recomienda evitar desplazamientos innecesarios. Además, la Policía Local de Valencia ha instado a la ciudadanía a abandonar el viejo cauce del Turia debido al riesgo de desbordamientos por el temporal.

Sobre las 14:00 horas, las lluvias han empezado a remitir en Valencia y se han generalizado e intensificado en Castellón, especialmente en el litoral. Desde Aemet explican que las tormentas litorales que se están registrando son muy peligrosas, ya que provocan mucha lluvia en muy poco tiempo y, además, la zona litoral de Castellón tiene sierras muy próximas, lo que aumenta el riesgo de inundaciones rápidas.

Van cesando las lluvias en Valencia, se generalizan e intensifican en Castellón, con tormenta en el litoral.

Aunque no llueva en tu zona, no hay que bajar la guardia y hay que seguir muy atentos los próximos días de la actualización de los avisos y de @GVA112 pic.twitter.com/O68uKku01U — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) October 11, 2025

Durante la mañana han habido tres focos de tormenta muy intensa: uno entre Pego y Gandía, otro que ha penetrado desde el mar por El Saler y El Perelló, extendiéndose hacia Catadau, en la zona de la Ribera, y un tercero en el Camp de Morvedre.

Esta madrugada, los mayores acumulados de lluvia se han registrado también en la provincia de Valencia. Gandía ha recogido más de 108 l/m2, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). En Alicante, el mayor acumulado se ha registrado en El Ràfol d'Almúnia, con más de 62 l/m2, mientras que Pilar de la Horadada vivió una noche complicada debido a las intensas lluvias.

La dana afectó con fuerza a este municipio de la Vega Baja, en el límite con Murcia, lo que llevó a activar la situación de emergencia de nivel 1 por inundaciones y a evacuar a 72 personas de distintas zonas del municipio. En la provincia de Castellón, el municipio más afectado durante la noche ha sido Almenara, donde se acumularon más de 70 l/m2.

En cuanto al balance de incidencias, el temporal ha provocado: carreteras cortadas, caída de árboles, desbordamiento de alcantarillado y la suspensión de la circulación de la línea 1 entre Picassent y Castelló.

En Valencia capital, los bomberos han atendido avisos por caída de árboles en la vía pública y achiques de agua en pasos subterráneos. Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos ha realizado 43 servicios relacionados con las lluvias desde las 08:00 del viernes. En concreto, desde la medianoche se han movilizado unos 20 avisos, de los cuales la mitad han sido por saneamientos de fachadas y retirada de árboles. Otros siete servicios han sido por asistencia a vehículos atrapados por el agua. Las intervenciones se han concentrado en municipios como Mislata, Gandia, Puçol y Utiel, según informa Las Provincias.

Por último, Aemet insiste en que existe una alta incertidumbre respecto a la posición exacta de la dana Alice, por lo que recomienda a la ciudadanía seguir de cerca las actualizaciones de las predicciones y los avisos meteorológicos durante las próximas horas y días.

Para este sábado Aemet ha activado la alerta naranja por fuertes precipitaciones en el litoral sur de Alicante, el litoral de Castellón y tanto en el litoral como en el interior sur de Valencia. También se ha decretado alerta amarilla por tormentas en toda la Comunitat Valenciana, así como por lluvias en el interior de Castellón, el interior norte de Valencia y el interior de Alicante. Todas estas alertas permanecerán vigentes hasta las 23:59 horas.