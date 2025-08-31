Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Alice, Benjamin o Claudia: los nombres de Aemet para las próximas borrascas

La temporada 2025-26 de gran impacto arranca este lunes, 1 de septiembre

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Domingo, 31 de agosto 2025, 19:52

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado la lista de nombres para las borrascas de alto impacto de la temporada 2025-2026, que comienza ... este lunes, 1 de septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  2. 2

    Luces y sombras de la Feria de Málaga
  3. 3 El nuevo horario de Mercadona a partir del próximo 1 de septiembre
  4. 4 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  5. 5 Estos son los nuevos radares de Málaga que empezarán a multar en septiembre
  6. 6 El segundo premio de La Primitiva de este sábado, en Málaga
  7. 7 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  8. 8

    Carlos, el policía metalero:«El que me conoce en lo personal y luego se entera de mi trabajo, al principio, le choca»
  9. 9 La provincia de Málaga llegará a los 37 grados en un domingo con tormentas en España por un frente atlántico
  10. 10

    Pedro Bendala: «La ampliación del aeropuerto de Málaga permitirá estar conectados con 200 ciudades»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alice, Benjamin o Claudia: los nombres de Aemet para las próximas borrascas

Alice, Benjamin o Claudia: los nombres de Aemet para las próximas borrascas