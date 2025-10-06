Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los tres investigadores premiados. R. C.

Nobel de Medicina para Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi, por identificar los guardianes del sistema inmunitario

Se trata del mecanismo que impide que el sistema inmune dañe al organismo, lo que ha permitido nuevos tratamientos contra el cáncer y evitado el rechazo en las terapias con células madre

C. P. S.

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:56

Comenta

Mary E. Brunkow (Estados Unidos, 65 años), Fred Ramsdell (Ilinois, EE UU, 64 años) y Shimon Sakaguchi (Nagahama, Japón, 74 años) han ganado el premio ... Nobel en Medicina y Fisiología 2025 por investigar la tolerancia inmune periférica, según ha comunicado este lunes el Instituto Karolinska, de Estocolmo. Se trata del mecanismo que evita que el sistema inmune dañe al organismo, y es de vital importancia para entender las enfermedades autoinmunes. Los galardonados identificaron las células T reguladoras, los guardianes del sistema inmunitario, que impiden que las células inmunitarias ataquen nuestro propio cuerpo.

