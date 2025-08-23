Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de un desfile de la Centuria Romana en Villahermosa.

Niegan a las mujeres desfilar con la Centuria Romana en las procesiones de un pueblo de Ciudad Real

Los socios de la institución, muchos de ellos mujeres, han votado «no» a la entrada de féminas

J.M.L.

Ciudad Real

Sábado, 23 de agosto 2025, 12:35

Por tan sólo seis votos de diferencia las mujeres de Villahermosa (Ciudad Real) no podrán desfilar con la Centuria Romana del pueblo en celebraciones religiosas ... como la Semana Santa o el Corpus Christi. La Corporación Romana de este pueblo de 1.700 habitantes convocó en las recientes fiestas patronales una votación para que sus socios diesen su opinión sobre una reivindicación expresada, sobre todo, por las mujeres de esta localidad de la comarca del Campo de Montiel.

