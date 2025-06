Multan a un gruista que se negó a auxiliar a un coche eléctrico

La Policía Local de Sopela ha sancionado con 500 euros -la cuantía puede reducirse a la mitad por pronto pago-, a un gruista que se ... negó el sábado por la tarde a recoger un vehículo eléctrico. Los agentes le acusan de «no prestar auxilio y abandonar» el coche en cuestión, según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso 'El Correo'. «La multa está correctamente tramitada, los agentes redactaron bien el informe porque si técnicamente no podían hacerse cargo, la empresa lo que tenía que haber hecho es llamar a otra grúa», aseguran desde el Ayuntamiento sopeloztarra.

El vehículo a trasladar había sufrido un siniestro en la calle Gatzarriñe, la carretera que discurre desde la localidad costera al centro de jardinería Garden Center. Sin embargo, Gruauto recibió un aviso de que un Peugeot 208 Style eléctrico, se había averiado. Ya en el lugar de los hechos el chófer que había acudido para proceder al encargo se percató de la colisión. La conductora se salió de la calzada en una zona verde, por causas que se investigan.

El traslado era entonces diferente. «Cuando este tipo de coches sufren un siniestro puede haber daños en las baterías. No sabemos si se ha rozado, se han caído o han tenido alguna afección y pueden llegar a incendiarse», explica el gerente de la empresa, Javier Irastorza. El gruista comunicó a los agentes que no podía por tanto llevarse el coche. «Teníamos miedo a que tuviera una deflagración ya en la propia grúa. ¿Quién paga entonces los daños?», pregunta.

Según explica Irastorza, «no es raro, comienza a haber precedentes de vehículos que se incendian y el protocolo de actuación de la propia marca es bien claro, Peugeot advierte de que los bomberos son los únicos que pueden desactivar la batería». «Sin embargo, en este caso no fue así porque los agentes no les avisaron, así que ellos actuaron mal», insisten desde la empresa de transporte.

El gruista asegura que es «vergonzoso que nos suceda algo así, que nos denuncien por trabajar y no prestar auxilio a un vehículo, cuando lo cierto es que a nosotros nos llaman y vamos, pero son ellos los que no lo hacen correctamente». «La denuncia de la ley de Tráfico asegura que hemos abandonado el vehículo y es rotundamente falso. Nosotros únicamente vamos a asistirlo y rechazamos hacerlo porque existe un peligro real. No sabemos si ha habido daños en el choque y si han podido sufrir», repite Irastorza.

«No me había pasado nunca»

Con todo, el vehículo continua dos días después en el lugar donde se accidentó. «La propietaria está muy preocupada porque no lo ha podido quitar», comenta el gerente de Gruauto. «Esto nunca me había pasado, es la primera vez que sucede aquí, pero no será la última. Incluso los propios agentes no sabían casi ni cómo actuar», dice. Y el empresario recuerda que «ya empiezan a darse casos de este tipo, de vehículos que se incendian y luego es imposible apagarlos». «En Madrid fallecieron dos bomberos y otro resultó herido grave, pero sin ir más lejos, aquí en Larraskitu ha habido episodios similares», enumera.