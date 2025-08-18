Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en los incendios de León
Es el tercer fallecido en la provincia
C. P. S.
Lunes, 18 de agosto 2025, 00:03
Un muerto y un herido en el vuelco de una moto bomba en Compludo, en la provincia de León. El vuelco de una motobomba de ... incendios Charlie, propiedad de la Junta de Castilla y León ha provocado el fallecimiento de su conductor y ha dejado a otro persona herida. Es la tercera víctima mortal en la provincia de León, aunque por el momento se desconocen sus datos de filiación.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
