Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en los incendios de León

Es el tercer fallecido en la provincia

C. P. S.

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:03

Un muerto y un herido en el vuelco de una moto bomba en Compludo, en la provincia de León. El vuelco de una motobomba de ... incendios Charlie, propiedad de la Junta de Castilla y León ha provocado el fallecimiento de su conductor y ha dejado a otro persona herida. Es la tercera víctima mortal en la provincia de León, aunque por el momento se desconocen sus datos de filiación.

