Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estado de una de las habitaciones de esta vivienda clandestina. PLE

La muerte de un joven con parálisis cerebral destapa un negocio ilegal de cuidados a personas con discapacidad en Elche

El inmueble se encontraba en condiciones insalubres y sin ningún tipo de medida sociosanitaria. La organización clandestina cobraba entre 35 y 45 euros al día a las familias

Óscar Bartual Bardisa

Elche

Viernes, 22 de agosto 2025, 09:26

El fallecimiento de un joven de 34 años en Elche que padecía parálisis cerebral ha destapado un negocio clandestino dedicado a los cuidados de personas ... dependientes y con discapacidad intelectual. De ello se encargaba, presuntamente, un matrimonio de 58 y 48 años desde una vivienda alquilada y que se encontraba en condiciones de absoluta insalubridad: olor a excrementos y orina, basura, animales por las habitaciones y electrodomésticos y alimentos en mal estado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio brusco del tiempo (y de la temperatura del mar) en la recta final de la Feria de Málaga 2025
  2. 2 Estabilizado el incendio forestal de Monda por un incendio forestal en plena noche
  3. 3 Retiene en un trastero de Málaga a su pareja, que pide auxilio a una amiga por WhatsApp
  4. 4 Nueva caseta cerrada por impedir el acceso libre y gratuito: la quinta desde que comenzó la Feria de Málaga
  5. 5 Juani Paniagua, el joven paleño que murió ahogado cuando intentaba salvar a una niña
  6. 6 El SEPE busca a más de 2.000 administrativos para trabajar por toda España
  7. 7 Seis de las diez calles más caras para comprar vivienda en España están en la provincia de Málaga
  8. 8 Varios aterrizajes frustrados en el aeropuerto de Málaga por la presencia de un ave herida en la pista
  9. 9 ¿Cuánto dinero puedo llevar en efectivo por la calle? Hay un límite máximo
  10. 10 El Ayuntamiento de Málaga abre el plazo para solicitar una subvención de hasta 500 euros por el uso del taxi adaptado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La muerte de un joven con parálisis cerebral destapa un negocio ilegal de cuidados a personas con discapacidad en Elche

La muerte de un joven con parálisis cerebral destapa un negocio ilegal de cuidados a personas con discapacidad en Elche