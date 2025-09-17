Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajadores del servicio funerario se disponen a trasladar el cadáver de la mujer. Pablo Sánchez / AGM

Muere una joven atropellada por un tractor en Cartagena

Testigos alertaron al 112 de que se encontraba inconsciente y malherida en la calzada

L. V.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:00

Una joven de 27 años falleció en la mañana de este miércoles al ser atropellada por un tractor en La Aparecida, Cartagena.

El Centro de ... Coordinación de Emergencias recibió varias llamadas a partir de las 8.23 horas en las que se alertaba de que un tractor había arrollado a una mujer en la carretera RM-F35 (Cartagena-San Javier) y que la accidentada se encontraba inconsciente y malherida en la calzada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria
  2. 2 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  3. 3 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  4. 4 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  5. 5

    Robert Redford, el «rubiales» de Mijas que huyó de Hollywood
  6. 6

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  7. 7 Una docuserie inmortaliza a Los Chorys de Marbella: cómo pulirse 1.000 millones de pesetas en 20 años
  8. 8 Mercadona abre ofertas de empleo fijo en Málaga con sueldos de hasta 2.280 euros al mes
  9. 9

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»
  10. 10

    Limò, un restaurante italiano donde toda la carta es sin gluten, abre en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Muere una joven atropellada por un tractor en Cartagena

Muere una joven atropellada por un tractor en Cartagena