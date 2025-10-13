Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Luis Ángel de la Viuda en una imagen de archivo. Oscar del Pozo

Muere el histórico periodista Luis Ángel de la Viuda a los 93 años

Fue director de Programas en RTVE bajo el gobierno de Adolfo Suárez y columnista en numerosos medios

C.P.S.

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:59

El fallecimiento de Luis Ángel de la Viuda a los 93 años deja consternado al mundo del periodismo español, que pierde una figura histórica de ... la profesión. Luis Ángel fue una figura de mucho prestigio y una persona de confianza del primer presidente de la actual democracia española, Adolfo Suárez. Bajo el gobierno de este, el histórico periodista llegó a ser director de Programas de RTVE, después de haber sido jefe de este área en RNE y director de Informativos.

