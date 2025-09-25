Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas

El hombre, que padecía párkinson, se tropezó en unas escaleras en la zona no rehabilitada de la Pontificia, que estaba acondicionada para la grabación, y murió tres días después en Valdecilla

José Carlos Rojo

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:30

Ocurrió el pasado día 1 de septiembre, en el rodaje de la última película de Los Javis, que ha estado grabándose durante este mes en ... Comillas. Enrique García García, de 78 años y residente en La Hayuela (Udías), era un figurante contratado por la empresa Los Esquiadores AIE que se encontraba en los alrededores del set cuando se tropezó por unas escaleras y sufrió varios golpes, entre ellos un fuerte traumatismo craneoencefálico que terminó por causarle la muerte tres días después en el hospital.

