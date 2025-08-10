Muere ahogado un menor en una balsa del río Congost en Barcelona
La balsa tenía unos 50 metros cuadrados y unos 3 de profundidad máxima
Domingo, 10 de agosto 2025, 12:49
Un menor murió el sábado ahogado en una balsa del río Congost en la Garriga (Barcelona), informan los Bombers de la Generalitat este domingo en ... un comunicado.
Unos testigos alertaron a las 20.04 de que no salía después de haber saltado dentro de una balsa, de unos 50 metros cuadrados y unos 3 de profundidad máxima.
Se trasladaron efectivos diversos, incluidos de Grup d'Actuacions Especials (Grae), que fueron quienes encontraron el cuerpo en el fondo de la balsa y lo sacaron.
Efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem) hicieron maniobras de reanimación con el apoyo de Bombers de la Generalitat durante más de una hora, pero sin éxito.
Se activaron submarinistas y efectivos de montaña de los Grae, un helicóptero de rescate, Bombers, Sem y Mossos, que se encargaron de las tareas judiciales y de la investigación.
