Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nevenka Fernández, durante la entrevista, esta semana en Madrid. José Ramón Ladra

Nevenka Fernández

Activista y autora de 'El poder de la verdad'
«Hubo momentos muy duros en los que pensé en acabar con todo»

Después denunciar el acoso del alcalde que era su jefe, emigró para reconstruir su vida después de tocar fondo. Ahora da la cara por las víctimas silenciadas

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 08:22

Tenía 26 años cuando, en un acto de valentía sin precedentes en España, denunció por acoso a un poderoso político gallego, Ismael Álvarez, alcalde de ... Ponferrada. Era 2001 y, aunque ganó el juicio, Nevenka Fernández tuvo que emigrar para encontrar trabajo, víctima, además, del rechazo social. Ahora tiene más de 50 años, dos hijos, trabaja en una gran transnacional y colabora con una ONG humanitaria en Reino Unido. Acaba de publicar 'El poder de la verdad' (Sine Qua Non), donde narra los años de reconstrucción vital, más allá de lo que ya contaron otros libros y películas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguido el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Málaga y Rincón de la Victoria plantean siete medidas para acabar con los atascos en la autovía
  3. 3 La investigación apunta a que el origen del fuego de Benalmádena está en un chalé okupado
  4. 4 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  5. 5 ¿Hay riesgo de contagio a personas de la gripe aviar en Málaga? Dos expertos en infecciones virales responden
  6. 6 Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga
  7. 7 Boquerones, camperos y velas en un fin de semana con muchas ferias en la provincia de Málaga
  8. 8 Dos vecinas vencen a su comunidad en el Supremo: las reconoce como legítimas propietarias de dos trasteros tras 30 años de uso exclusivo
  9. 9

    25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»
  10. 10

    La factura de Jesús Gil en Marbella continúa: 16,7 millones de euros más tras una avalancha de denuncias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Hubo momentos muy duros en los que pensé en acabar con todo»

«Hubo momentos muy duros en los que pensé en acabar con todo»