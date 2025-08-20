Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una menor muerta y 4 heridos de la misma familia en un accidente en el túnel de Eitza, en Soraluze

El vehículo, de matrícula francesa, se ha salido de la calzada en la AP-1 y la carretera se encuentra cortada

A. Iparraguirre

Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:09

Una menor ha fallecido y cuatro personas que viajaban en el mismo vehículo al resultado heridos al salirse de la calzada. El suceso ha tenido ... lugar esta mañana en la AP-1 a la altura de Soraluze en sentido Eibar, concretamente en el interior del túnel de Eitza. Según ha informado el Departamento de Seguridad, el accidente se ha producido alrededor de las 06.15 horas y las víctimas, que viajaban en un vehículo con matrícula francesa, están siendo atendidas por personal sanitario en el lugar. En estos momentos hay retenciones en ese punto, la AP-1 permanece cerrada y la Ertzaintza está desviando el tráfico por Bergara sur, la GI-627.

