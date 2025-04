Melania Trump, de riguroso luto en el funeral del Papa Francisco el día de su 55 cumpleaños

Donald Trump, junto a su esposa, Melania Trump, aterrizaron en Roma el viernes por la noche y antes de acudir al funeral del Papa ... Francisco han presentado sus respetos ante el féretro del pontífice, en el interior de la basílica de San Pedro.

En un día que coincide con el 55 cumpleaños de la mujer del actual presidente de Estados Unidos. Mientras que el mandatario se ha saltado el protocolo Vaticano sobre la vestimenta y ha llegado con un traje de chaqueta en tonos azules, y no uno negro, como el que llevan el resto de los asistentes, la primera dama viste de riguroso negro y lleva el cabello cubierto con una mantilla del mismo color. A juego, unos guantes negros de encaje. De esta forma, Melania no pasará este 26 de abril en la Casa Blanca celebrando su cumpleaños, si no que permanecerá unas horas en Roma debido al sepelio.

Una de las primeras en llegar ha sido Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que ha elegido un traje de chaqueta y pantalón negros para acudir a la ceremonia. Poco después entraba Joe Biden, quien no figuraba en la lista de la delegación estadounidense, junto a su esposa, Jill Biden, vestida también de luto, siguiendo con los códigos que dicta el protocolo.

Ampliar

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, han cumplido como era de esperar con estas normas. En el caso de la reina, ha optado por un vestido negro de largo midi. Ha completado el look con un bolso negro de Carolina Herrera y zapatos de tacón bajo del mismo color. En cuanto a los accesorios, además de la mantilla, lleva un broche con perlas de lo más especial. Esta joya perteneció a la reina Victoria Eugenia.