Manuel muestra una fotografía en la que se ve a su madre el día que evacuada de la residencia. I. Cabanes

«Mi madre murió con los pulmones encharcados»

El hijo de una residente del centro de mayores de Paiporta fallecida tres días después en el hospital lucha para que se la reconozca como la víctima 230 de la dana

Ignacio Cabanes

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:37

Dolores, una de las residentes que fue rescatada del centro de personas mayores de Savia de Paiporta donde fallecieron otros seis ancianos el 29-O, ... habría cumplido este viernes 96 años. La dana le arrebató la posibilidad de llegar a dicha edad, y esta vecina de Paiporta murió sola, sin que sus familiares pudieran despedirse de ella, en el Hospital Doctor Peset de Valencia apenas tres días después de la riada. Su familia está convencida de que su muerte, por una insuficiencia respiratoria por bronconeumonía, se produjo como consecuencia de la catástrofe con 229 víctimas mortales. Ella sería la número 230 y van a luchar para que así sea.

