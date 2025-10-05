Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Llega la Luna del Cazador. AP

Luna del Cazador: cuándo y dónde ver esta luna llena de octubre

Su brillo y tamaño facilitarán su contemplación

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:35

Los aficinados a la astronomía deben tener destacado en su calendario la noche del lunes al martes. Porque es cuando se podrá ver la Luna ... del Cazador, que es la luna llena de después de la Luna de la Cosecha. Se le llama así porque marca un momento clave para la caza, que tradicionalmente ha sido clave para alimentarse y obtener abrigos para el frío. Además, se le considera una superluna, término que nació en 1979 y se utiliza para describir el momento en el que una luna llena ocurre próxima a cuando está en el punto más cercano de su órbita alrededor de la Tierra.

