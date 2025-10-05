Luna del Cazador: cuándo y dónde ver esta luna llena de octubre Su brillo y tamaño facilitarán su contemplación

Isabel Méndez Málaga Domingo, 5 de octubre 2025, 23:35

Los aficinados a la astronomía deben tener destacado en su calendario la noche del lunes al martes. Porque es cuando se podrá ver la Luna ... del Cazador, que es la luna llena de después de la Luna de la Cosecha. Se le llama así porque marca un momento clave para la caza, que tradicionalmente ha sido clave para alimentarse y obtener abrigos para el frío. Además, se le considera una superluna, término que nació en 1979 y se utiliza para describir el momento en el que una luna llena ocurre próxima a cuando está en el punto más cercano de su órbita alrededor de la Tierra.

La Luna del Cazador será visible durante la noche del 7 de octubre. En nuestro país, alcanzará su punto máximo de iluminación a las 05:47 de ese martes, aunque será posible observarla ya desde la tarde del día anterior e incluso durante las primeras horas de la noche siguiente. En España, este fenómeno será visible desde prácticamente todo el territorio. No será necesario recurrir a telescopios o prismáticos, ya que su brillo y tamaño facilitarán su contemplacion, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables y la contaminación lumínica mínima.

