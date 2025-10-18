Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Morante salió a hombros de la plaza de toros de Las Ventas el pasado domingo 12. EFE

Locura por Morante: la genialidad y el misterio en la despedida de los grandes

¿La penúltima estocada? ·

La inesperada y muy mediática retirada del sevillano recupera las historias de otros toreros que abandonaron los ruedos por sorpresa

José Luis Benlloch

Sábado, 18 de octubre 2025, 13:03

Comenta

Las retiradas de los toreros siempre han tenido su liturgia propia a la vez que han sido fuente de leyendas. Tanto calado social tenían que ... la frase de cortarse la coleta, desprenderse del símbolo identitario de los toreros, que desde Juan Belmonte dejó de ser natural, quedó como un clásico del lenguaje popular cuando se quiere decir que alguien abandona (o debería) una profesión o actividad. La inesperada, muy escenificada y aún más mediática retirada de Morante de la Puebla en Madrid ha recuperado para el imaginario popular su significado y hasta hace pensar en el milagro de una reconexión de la tauromaquia con la sociedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacuado en helicóptero un motorista de 31 años tras colisionar con una furgoneta en El Morche
  2. 2 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga
  3. 3 Condenan a una comunidad a reparar las filtraciones de una terraza comunitaria, pese a que el propietario que tenía su uso la incorporó a su casa como salón
  4. 4 Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral
  5. 5 Aemet activa dos avisos en Andalucía y advierte de «chubascos localmente fuertes y tormentas»
  6. 6 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
  7. 7 Dos policías sujetan 20 minutos a un hombre que saltó al vacío desde un segundo piso en Vélez-Málaga
  8. 8 Todos los sindicatos del Hospital Regional de Málaga convocan huelga del 3 al 7 de noviembre
  9. 9 El Tercer Hospital para Málaga ya tiene constructoras: estas son las elegidas
  10. 10

    Málaga proyecta nueve parkings disuasorios para bajar el tráfico: avanza en los dos primeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Locura por Morante: la genialidad y el misterio en la despedida de los grandes

Locura por Morante: la genialidad y el misterio en la despedida de los grandes