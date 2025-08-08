Llega la luna llena de Esturión de agosto: dónde y a qué hora verla hoy

Este fin de semana de agosto el verano nos brindará un espectáculo astronómico que cualquiera podrá disfrutar sólo con mirar al cielo. Se trata de ... la luna llena de agosto, también conocida como Luna de Esturión. Ese curioso nombre viene de las tradiciones de los pueblos indígenas de América del Norte. El mes de agosto era la mejor época para capturar al esturión, pez de gran tamañño muy valorado y valioso por ser la fuente del caviar. Este pez era muy abundante en los lagos de Norteamérica y el nombre de la Luna de Esturión recuerda esta tradición de pesca de este ejemplar.

¿Cuándo se podrá ver la Luna de Esturión? Pues la luna alcanzará exactamente su fase llena este sábado 9 de agosto, por la mañana, a las 9.55 horas (horario peninsular). Pero el fenómeno ya se podrá ver desde esta misma noche de viernes a sábado y también especialmente la madrugada siguiente, del sábado al domingo. Hay que tener en cuenta que en verano las noches son cálidas y los cielos suelen estar despejados, por lo que es un buen momento para salir a observar el cielo por la noche.

Se podrá ver desde toda la península, mejor en lugares apartados de núcleos urbanos, con escasa contaminación lumínica. La luna llena se puede observar de manera directa, a simple vista, aunque con unos prismáticos se pueden apreciar más detalles. También es un buen momento para que los amantes de la fotografía capten imágenes únicas de la luna.