Así investigó Pablo Isla, próximo presidente de Nestlé, al CEO despedido por su romance oculto con una empleada

El caso del CEO de Nestlé despedido por ocultar una relación sentimental con una subordinada ha generado un enorme revuelo. El gigante suizo de alimentos ... ha cesado a Laurente Freixé, que llevaba 40 años en la empresa, tras infringir «el código de buena conducta profesional» de la compañía, que no prohíbe los romances entre trabajadores pero sí exige comunicarlos.

El cese fulminante del ejecutivo francés, que ocupaba el cargo de consejero delegado desde hace un año -fue nombrado el 1 de septiembre de 2024-, se ha decidido tras una investigación interna capitaneada por la presidencia de la multinacional, con el presidente actual no ejecutivo, Paul Bulcke, y el español Pablo Isla, expresidente de Inditex y sucesor de este último a partir de 16 de abril de 2026, cuando se celebre la junta general de accionistas del grupo.

El que fuera CEO y presidente ejecutivo de la multinacional gallega entró en el consejo de administración de Nestlé en 2018. Según desvela este miércoles 'El Mundo' y recoge el periódico 'El Correo', Isla tomó personalmente las riendas de las pesquisas en plenas vacaciones después de que las denuncias interpuestas por empleados de la compañía en un canal interno se saldaran sin consecuencias. Al parecer, Freixé, de 63 años, llegó a negar la relación con su empleada.

La empleada ha dejado su puesto

Así, Isla y Bulcke tomaron la decisión de llevar a cabo una investigación más profunda. Contrataron a una firma externa para acceder a correos y móviles de la supuesta pareja y realizar entrevistas a altos directivos para esclarecer los hechos. En un mes se confirmó que el ejecutivo francés mantenía la citada relación y seguía ocultándola. El pasado lunes, se celebró una junta directiva y se aprobó la destitución fulminante del CEO. Según la normativa interna de la compañía, las relaciones sentimentales entre un jefe y un subordinado pueden suponer un conflicto de intereses, por lo que hay obligación de comunicarlas. El mismo diario señala de fuentes de la empresa que la empleada, cuya identidad no se ha hecho pública, ha dejado su puesto.

Al CEO despedido le sucede en el cargo Philipp Navratil, vinculado a Nestlé desde el año 2001 como auditor y que ha ido escalando posiciones en este par de décadas dentro de la estructura del gigante suizo, convirtiéndose en una de sus cabezas visibles. Ha dirigido importantes segmentos de negocio como las operaciones en Latinoamérica o el porfolio global de café, así como de Nespresso.

Por su parte, Isla, actual vicepresidente, consejero coordinador y presidente de la comisión de nombramientos, llegó al grupo en 2018 aún siendo presidente del imperio de Zara. En 2022 se desvinculó de la compañía de Amancio Ortega y fue asumiendo más responsabilidades en Nestlé, que no atraviesa por su mejor momento. La firma trata de lidiar con el impacto de los aranceles estadounidenses, el empeoramiento de las perspectivas económicas mundiales y la disminución de la confianza de los inversores tras años de bajo rendimiento.