Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Investigan a un joven por la muerte violenta de su madre en Vilagarcía Efe

Investigan la muerte violenta de una mujer en Vilagarcía cuyo hijo se precipitó desde un tercer piso

El joven, que fue trasladado al hospital en estado grave, es el principal sospechoso, según la Policía Nacional

C. P. S.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:15

La Policía Nacional investiga como un posible caso de matricidio la muerte violenta de una mujer en el municipio de Vilagarcía de Arousa, en la ... provincia gallega de Pontevedra. El hijo de la víctima, un joven de 22 años, se precipitó al vacío desde un tercer piso. Fue trasladado al hospital en estado grave tras la caída al tiempo que es custodiado por los agentes policiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncian el accidente de una joven de 27 años tras chocar su moto con un jabalí en Cerrado de Calderón
  2. 2 Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza
  3. 3 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  4. 4 Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa
  5. 5 ¿Abren las tiendas en Málaga este lunes festivo, 8 de septiembre?
  6. 6 Estabilizado el incendio del término municipal de Estepona que ha obligado al desalojo de vecinos
  7. 7 La lluvia y las tormentas llegan al Mediterráneo
  8. 8 Urbania huye de las alturas elevadas para una transformación de El Bulto integradora
  9. 9 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  10. 10 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Investigan la muerte violenta de una mujer en Vilagarcía cuyo hijo se precipitó desde un tercer piso

Investigan la muerte violenta de una mujer en Vilagarcía cuyo hijo se precipitó desde un tercer piso