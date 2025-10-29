Investigan a dos alumnas de 12 años por agresión sexual a una niña de 6 en un colegio de Vitoria

La Fiscalía de Menores investiga las presuntas «agresiones sexuales» cometidas por dos alumnas de 12 años sobre otra niña, de solo 6, matriculada en el ... mismo colegio público de Vitoria. Los supuestos ataques ahora bajo la lupa judicial se produjeron en los recreos o en el horario de comida y dentro de las instalaciones educativas. Por la información recabada desde el Ministerio Público, ambas adolescentes habrían obligado a la pequeña a entrar con ellas en algún baño o, incluso, en una casita de juegos para someterle a vejaciones.

El inédito caso, por la edad de las sospechosas quienes por ley son «inimputables», se circunscribe a finales del mes pasado y principios de este octubre. Todo ocurrió dentro de una escuela pública de Educación Infantil y Primaria, perteneciente a la red pública del Departamento de Educación del Gobierno vasco. Y como suele ser habitual, las agresiones ahora en estudio se sucedieron sin testigos. A escondidas de profesores o de otros alumnos.

Todo indica que las supuestas agresiones tuvieron un efecto inmediato en la víctima puesto que, según relató su entorno a las autoridades judiciales, su carácter cambió de manera radical. Al parecer comenzó a mostrarse más retraída y callada, llegando a encerrarse en sí misma. Tanto en su casa como en el colegio, al que se negaba a acudir.

A su madre le extrañó que no quisiera ducharse delante de ella. Cuando descubrió heridas en los genitales de su hija fue inmediatamente a denunciarlo la noche del 4 de octubre a la comisaría de la Ertzaintza de Vitoria. Pero sin éxito. Los agentes le conminaron primero a dar parte en su centro escolar. Así que de la comisaría se marcharon directas a Urgencias de Txagorritxu, donde, tras ver a la menor, el equipo sanitario activó el protocolo por agresión sexual y alertó al juzgado de guardia, Instrucción número 3.

En horario escolar

Al poco tiempo, y por orden del juez, personal forense estuvo con la pequeña. Su informe preliminar, apunta a la veracidad de los ataques sexuales protagonizados por las dos estudiantes, quienes le doblan la edad. Este periódico ha constatado que, en principio, ha quedado descartada la intervención de algún tercero mayor de edad.

El lunes 6, y debido a que ninguna de las sospechosas contaba con la mayoría de edad, la Fiscalía de Menores se hizo cargo del asunto. Las primeras indagaciones realizadas en el Palacio de Justicia apuntan a que, como mínimo, se habrían producido tres altercados diferentes. Siempre en horario escolar y dentro del recinto del centro educativo, un detalle que podría ser capital. Cuando la niña descansaba entre clase y clase habría sido abordada por estas chicas.

Aunque la razón aún es una incógnita en el Palacio de Justicia, sí ha trascendido que ambas adolescentes conocerían a algún hermano o hermana mayor de la afectada, con la que la relación sería mala. Por ello, no se descarta que pagaran con la niña esas desavenencias. También podría deberse a algún intento de repetir comportamientos vistos en el teléfono móvil. «No sería la primera vez». En Vitoria hay «algún precedente» de agresiones sexuales entre menores de edad, apuntan medios judiciales.

14 años, edad mínima

El recorrido legal, eso sí, es limitado. Todos las fuentes consultadas prevén un «archivo» de la causa por inimputabilidad de los agresoras. En España, la edad penal mínima se establece en 14 años. Sin embargo, el informe fiscal en elaboración sí podría acarrear otras consecuencias.

En el pasado, los servicios sociales han actuado a petición del Ministerio Público con medidas individualizadas. También podría haber derivaciones económicas. En causas similares, los progenitores de otros agresores abonaron diversas cantidades económicas como responsabilidad civil.

Y al ocurrir las agresiones en un recinto del Gobierno vasco, éste también podría enfrentarse a un litigio, con el riesgo de ser condenado a pagar una indemnización a la víctima por no impedir los –como mínimo– tres ataques sufridos. El Departamento de Educación, dirigido por Begoña Pedrosa, ha declinado hacer declaraciones sobre el caso.

La inimputabilidad de los menores de 14 años es un debate recurrente en España, tal y como cuenta 'El Correo'. Con la ley de protección digital de menores en preparación, varios de los 50 expertos que lideran este proyecto ya abogan por bajar la edad penal. Entre ellos, la criminóloga Beatriz Izquierdo. «Hay que explicar al adolescente que su conducta tiene consecuencias», suele repetir esta divulgadora que el próximo mes estará en la capital alavesa como ponente estrella en el segundo congreso Sapiens titulado 'Menores de edad, redes sociales'.

En Francia, ese límite se establece en los 13 años. Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte son los países europeos más restrictivos, con consecuencias penales a partir de los 10 años. Los más permisivos son Malta y Bélgica, quienes marcan la frontera legal a los 18 años.