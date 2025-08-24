Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dos bomberos refrescan la zona para evitar la expansión de las llamas. Blanca Rodríguez

Un incendio forestal en Granada obliga a desplegar un amplio dispositivo para contener las llamas

Los bomberos intentan controlar un fuego que se originó muy cerca de un restaurante, de donde tuvieron que desalojar a 30 personas

Sara Bárcena Hernández y Pilar García-Trevijano

Domingo, 24 de agosto 2025, 01:16

Las llamas se dejaron ver cinco minutos después de las nueve de la noche de este sábado y, unos instantes más tarde, ya empezaban a ... devorar la ladera junto a los túneles del Serrallo, un barrio de Granada. El incendio forestal que se declaró bajo un restaurante de Huétor Vega mantuvo en vilo los vecinos de la capital y de Cenes de la Vega y obligó a desplegar un amplio dispositivo que a medianoche trataba de frenar, con ayuda de un cambio de viento, la expansión del fuego a lo largo de la montaña paralela al Genil.

Un incendio forestal en Granada obliga a desplegar un amplio dispositivo para contener las llamas