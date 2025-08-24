Un incendio forestal en Granada obliga a desplegar un amplio dispositivo para contener las llamas

Las llamas se dejaron ver cinco minutos después de las nueve de la noche de este sábado y, unos instantes más tarde, ya empezaban a ... devorar la ladera junto a los túneles del Serrallo, un barrio de Granada. El incendio forestal que se declaró bajo un restaurante de Huétor Vega mantuvo en vilo los vecinos de la capital y de Cenes de la Vega y obligó a desplegar un amplio dispositivo que a medianoche trataba de frenar, con ayuda de un cambio de viento, la expansión del fuego a lo largo de la montaña paralela al Genil.

Debido a la envergadura, 30 personas tuvieron que ser desalojadas del restaurante Balcón del Genil. «Ha venido una ráfaga de aire y ha subido como la espuma, unas lenguas de fuego tremendas», aseguró un testigo. «Empezó un foco pequeño en el mirador y a los pocos minutos las llamaradas rodeaban el restaurante. Hemos salido con mangueras y con lo que hemos podido para apagar y contener mientras llegaban los bomberos. Afortunadamente el fuego no ha llegado al edificio, pero ha faltado poco», contó Paloma, trabajadora del establecimiento.

Los vecinos rodearon la brecha de fuego con temor a que llegara a sus casas. «Nos hemos venido a ver qué pasa, nos sentimos más tranquilos si estamos aquí. Nos han dicho que está todo controlado», explicó un residente del Balcón del Genil.

Julia y su familia acababan de aparcar el coche y se dirigían al restaurante para cenar cuando, «en cuestión de segundos, el humo se convirtió en llamas». «En esa zona hay unos árboles enormes que han empezado a arder, moviéndose de izquierda a derecha. Toda la gente que había dentro ha ido saliendo para ver lo que pasaba y los cocineros han ido apagando las luces, las bombonas, las placas eléctricas, tomando medidas para evitar otros peligros», compartió. «El calor es tremendo, como si te acercas a la chimenea».

Hasta la cima

Al filo de la medianoche, en la zona trabajaban aún dos camiones, un camión nodriza, cuatro agentes de medio ambiente, once bomberos del parque sur de la capital, dos del parque norte y cuatro retenes del Infoca. Esperaban que el fuego coronase la cima, donde aguardaban los efectivos para cortar las llamas en una zona próxima a los depósitos del agua. El viento descendente jugó a favor de la extinción, al regresar el fuego a la zona ya quemada. El humo empañó completamente la vista de la ciudad desde el foco del incendio. Para facilitar las labores y por la proximidad de las llamas quedó cortada la A-395 y el tráfico se desvió por Cenes.

Sobre el terreno trabajaron para intentar sofocar las llamas Bomberos de Granada, el grupo de acción forestal, personal y medios del Infoca, voluntarios de Protección Civil, Policía Local de Huétor Vega y Policía Local de Granada. El coordinador del puesto de mando del plan Infoca explicó que en principio mantendrían el despliegue a lo largo de toda la noche y harían relevos puntuales. El flanco que más preocupaba era el izquierdo. Otros focos ya quedaron estabilizados aunque en algunas zonas se produjeron pequeños rebrotes.