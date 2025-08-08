Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Emergencias CyL

Un incendio en Ávila moviliza medio centenar de medios y obliga a detener los trenes que conectan con Madrid

Castilla y León ha decretado el nivel 2 de gravedad y la evacuación de varias zonas, mientras que la región que gobierna Isabel Díaz Ayuso ha activado el nivel 1 por la proximidad de las llamas al municipio de Valdemaqueda

C. P. S.

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:32

La Comunidad de Madrid ha activado el nivel 1 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) debido a ... la proximidad del incendio de San Bartolomé de Pinar (Ávila) al municipio madrileño de Valdemaqueda. Por su parte, Castilla y León lo ha elevado hasta el nivel 2. Allí trabajan casi un centenar de efectivos para tratar de controlar y extinguir las llamas, mientras investigan cuál pudo ser el origen del mismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

