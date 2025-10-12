Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jóvenes jugando al fútbol en Cuba. EFE

La humanidad vive más, pero los jóvenes mueren antes por el consumo de drogas y el aumento de los suicidos

Aunque las tasas de mortalidad global descienden y la esperanza de vida alcanza cifras récord, un nuevo estudio revela un inquietante aumento de muertes entre adolescentes y adultos jóvenes

Miguel G. Casallo

Domingo, 12 de octubre 2025, 20:02

Comenta

La humanidad vive más y muere menos, pero los jóvenes parecen estar quedando atrás. Así lo advierte el último estudio del Instituto de Métricas y ... Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington, publicado en la revista 'The Lancet' y presentado en la Cumbre Mundial de la Salud en Berlín. A pesar de que la tasa mundial de mortalidad ha caído un 67% desde 1950 y la esperanza de vida ha vuelto a niveles prepandémicos —76,3 años para las mujeres y 71,5 para los hombres—, los investigadores alertan de un preocupante repunte de muertes entre jóvenes de 15 a 39 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  3. 3 Aemet avisa de chubascos tormentosos localmente fuertes en Andalucía este sábado
  4. 4 Si tienes entre 25 y 64 años puedes solicitar una ayuda de hasta 1.500 euros si cumples estos requisitos
  5. 5 Â¿Me pueden multar por colgar una bandera en la fachada de casa? Esto es lo que dice la ley
  6. 6 La Primitiva del sábado deja un premio millonario en un bazar de Málaga
  7. 7 Condenado en Málaga por violar a su hijastra de 14 años tras ingresar la madre en prisión
  8. 8 Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre
  9. 9 Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado de madrugada en Vélez-Málaga
  10. 10 Alerta de Sanidad: retiran de forma inmediata estos antisépticos para heridas vendidos en farmacias y supermercados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La humanidad vive más, pero los jóvenes mueren antes por el consumo de drogas y el aumento de los suicidos

La humanidad vive más, pero los jóvenes mueren antes por el consumo de drogas y el aumento de los suicidos