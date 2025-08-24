Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un coche de Puy Du Fou.

Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou

Han sido hospitalizados tras volcar un coche de atrezzo durante uno de los espectáculos

J.M.L.

Toledo

Domingo, 24 de agosto 2025, 14:37

Cinco actores del parque temático de Puy du Fou en Toledo han sido hospitalizados tras sufrir un accidente durante uno de los espectáculos. Los heridos ... son cuatro mujeres, dos de ellas de 26 años, otra de 27 y otra de 36 años, así como un hombre de 32 años. El accidente tuvo lugar en la noche del sábado cuando un coche de atrezzo en el que se encontraban volcó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  2. 2 Rescatan en la costa de Vélez-Málaga a un buceador que llevaba dos días a la deriva
  3. 3 Llega la dana a Andalucía: posibilidad de tormentas desde esta tarde de domingo
  4. 4 Fallece un ciclista malagueño de 17 años tras una caída múltiple en una competición en Soria
  5. 5

    El PSOE, los independientes y un edil del PP presentan una moción de censura contra el alcalde popular de Benalauría
  6. 6 Hospitalizado un policía local fuera de servicio tras recibir una paliza durante el robo de un móvil en Málaga
  7. 7 Detenido por supuestos tocamientos a una mujer en una caseta en la Feria de Málaga
  8. 8 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  9. 9 Muere un vecino de Periana mientras practicaba parapente en Loja
  10. 10 Registrado un terremoto en Rota de 3,4 de magnitud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou

Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou